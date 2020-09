Borgmester Thomas Lykke Pedersen bød alle velkommen til en hyggelig dag.

Nyt kort skal få folk op på cyklen

Cyklister i alle aldre indtog Kokkedal ved lanceringen af nyt cykelkort

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 17. september 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg er så glad for min cykel" lød det ud af musikanlægget, da 40 børn og voksne i lørdags deltog i et cykeloptog rundt på Kokkedals stisystemer.

For at lancere kortet og inspirere til grønne cykeloplevelser stod Fredensborg Kommune, Kokkedal på Vej, Fredensborg Bibliotekerne og Gang i Fredensborg bag et cykeloptog i lørdags.

"Kortet er et super godt initiativ. Det er længe siden jeg har cyklet og nu når jeg skal til at starte med at cykle igen, så er det godt at vide hvilke stier og cykelruter jeg kan tage", forklarede én af deltagerne efter en vellykket cykeltur.

Og det er netop et af målene med det nye cykelkort, sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen i sin velkomsttale til deltagerne:

Oplevelser på cykel "Vi håber det nye cykelkort inspirerer til mange grønne cykeloplevelser i fremtiden. Korte og lange ture. På arbejdsdage og på fridage. Det er sundt - og det kan spare vores klima for en masse CO2," sagde borgmesteren.

Inden turen gav Kokkedals lokale cykelhandler "Cykelskrædderen" de fremmødte cyklister luft i dækkene. Deltagerne pyntede cyklerne med balloner og små vindmøller. Turen på fem km gik blandt andet forbi Græsted Gård, Usserød Å og Bølgepladsen ved Kokkedal Skole.

Efter cykeloptoget læste en bibliotekar fra Fredensborg Bibliotekerne højt af cykelmyggen Egon for de mindste, mens Gang i Fredensborg sørgede for god leg på cykellegebanen. De fremmødte kunne også høre mere om klimatilpasningsprojektet i Kokkedal, og de indsatser for at undgå oversvømmelser ved skybrud, som cykelruten kørte forbi.

I Kokkedal blev der sidste år sat skilte op på cykelstierne, så det er nemmere at finde vej.

Det nye cykelkort skal inspirere lokale og gæster til i højere grad at tage cyklen rundt omkring i byen. Kortet kan fås på bibliotekerne i kommunen.

/pm