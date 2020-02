Se billedserie Erfaringerne fra første hold 'Rigtige mænd i naturen' er så gode, at et nyt hold nu starter 21. marts. Pressefoto

Nyt hold 'Rigtige mænd i Naturen' på vej

Informationsmøde tirsdag 3. marts om det kommende forløb i Fredensborg, der har fået økonomisk støtte fra Trygfonden

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 16. februar 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu, man skal holde sig til, hvis man som Fredensborg-borger vil med på det næste hold af 'Rigtige mænd i Naturen' - et tilbud til dem, der ønsker bedre fysisk form, naturoplevelser, mere energi og måske et par kilo mindre på sidebenene, men som har svært ved at komme i gang på egen hånd.

Forløbet ligger i perioden 21. marts til 3. juni, hvor holdet mødes i alt 21 gange uden for arbejdstid til skiftevis fysisk træning, natur- og friluftsaktiviteter og tilberedning af mad over bål.

Der er også en coach tilknyttet, som bl.a. kommer med input til, hvordan man holder fast i nye vaner.

Som deltager introduceres man desuden til flere forskelligartede foreningsaktiviteter, som man kan vælge at udforske videre på egen hånd bagefter.

Der vil være smagsprøver på TrackFit ved TrackFit Fredensborg, Høslet ved Kelleris Græsningslaug og Frisbeegolf ved Karlebo Frisbee-Golf Klub.

Holder informationsmøde Tirsdag 3. marts kl. 19-20.30 er der informationsmøde om det kommende forløb i 'Skolen i Virkeligheden's lokaler, Krogerupvej 21 i Humlebæk.

Her får man mere at vide om tilbuddet og mulighed for at møde dem, der står for forløbets aktiviteter, samt to tidligere deltagere, som vil fortælle, hvad de har fået ud af at deltage.

Der er ikke tilmelding, man møder bare op.

Bag tilbuddet står Gang i Fredensborg, partnerskabet mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Har modtaget 120.000 kr. Partnerskabet har søgt og modtaget en donation på 120.000 kr. fra TrygFonden for at kunne gennemføre to forløb for mænd i naturen.

Første forløb blev afviklet i efteråret 2019, og resultaterne herfra er rigtigt gode, rapporter arrangørerne i en pressemeddelelse.

Ud over at deltagerne er kommet i bedre fysisk form, har fået mere energi og sover bedre om natten, er der også en stor andel der holder sammen om forskellige aktiviteter efterfølgende, hvilket har stor betydning når det gælder at cementere de nye vaner.

Det er gratis at deltage, men tilmelding og en for-samtale er nødvendig.

Deltagere skal være bosiddende i Fredensborg Kommune.

Se mere og hent tilmeldingsblanketten på www.fredensborg.dk/rigtigemændinaturen. jesl