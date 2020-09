Artiklen: Nyt gospelkor for børn og unge

Mandag 21. september kl. 16 begynder et nyt gospelkor for børn og unge fra 9-14+ år i Strandvejskirken, Humlebæk.

Under ledelse af ægteparret Martin Nilsson, konservatorieuddannet pianist, og Cindy Nilsson, sang- og korlærer i 10 år ved Efterskolen Lindenborg, vil de unge blive introduceret for gospelmusikkens alsidighed og blive trænet i at bruge stemmen korrekt.