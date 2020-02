Flere og flere piger kæmper med lavt selvværd - GirlTalk skal hjælpe dem på vej. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Photographee.eu/Photographee.eu - stock.adobe.co

Nyt fællesskab skal styrke pigers selvværd

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 19. februar 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forening Ungdomstilbuddet UngFredensborg og organisationen GirlTalk har indgået et 3-årigt samarbejde, hvor de i fællesskab udbyder et såkaldt EmpowR-forløb for piger i udskolingen. Formålet med fællesskabet er at give piger troen på sig selv og hinanden i løbet af det 10 uger lange forløb. Det oplyser initiativtagerne i en pressemeddelelse, hvor Julie Falholt, der er souschef i UngFredensborg, udtaler:

"Vi, i UngFredensborg, vil gerne skabe meningsfulde fællesskaber for unge, da vi ved, det gør en positiv forskel i deres ungdomsliv. Vi glæder os til samarbejdet her, og synes det er meget spændende med både forældreforedrag og frivillige gruppeledere, men frem for alt er det et særdeles meningsfyldt projekt for pigerne."

Foredrag om pigeliv

GirlTalk blev grundlagt for 15 år siden for at hjælpe unge piger med deres problemer, og organisationen har de seneste år etableret lokale samarbejder omkring EmpowR.

I Fredensborg kickstarter de samarbejdet med UngFredensborg ved at invitere alle forældre til teenagepiger til foredraget "Pigeliv anno 2020 - hvordan er det at være ung pige, og hvordan er det at være forælder til unge piger i dag?". Det er GirlTalks psykolog Maja Fjord Lindqvist, der står for foredraget, som foregår tirsdag den 10. marts klokken 19 til 20 på Møllevej 9S i Nivå.

"Antallet af unge piger, der kæmper med lavt selvværd, er stigende. Sociale medier og en verden af muligheder gør det sværere for pigerne at navigere i, hvem de er, og om det nu også er godt nok. Derfor har vi startet EmpowR, så pigerne i trygge rammer sammen kan opbygge selvværd," uddyber Anna Bjerre, der er direktør for GirlTalk.

I første omgang starter EmpowR op i Kokkedal og tilbydes gratis til piger på 7., 8. og 9. klassetrin, med bopæl i Fredensborg kommune med opstart af første gruppe til april. EmpowR strækker sig over ti uger, med ugentlige møder, hvor man gennem øvelser, hygge og sjov får talt om store og små emner. Møderne bliver ledet af frivillige fra GirlTalk.

Til foredraget den 10. marts er der plads til 30 deltagere. Derfor skal interesserede tilmelde sig hos Julie Falholt fra UngFredensborg eller på følgende link. https://www.serioest.dk/empowr.

Antallet af unge piger, der kæmper med lavt selvværd, er stigende

Anna Bjerre, GirlTalk

