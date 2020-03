Nyt domicil skal sikre Eilersen vækst

En delegation fra Fredensborg Kommune besøgte i sidste uge virksomheden Eilersen, der udvikler og producerer avanceret elektronisk udstyr til vægte og vejesystemer til industri. Og selvom konkurrencen er hård, vokser virksomheden ufortrødent og har store ambitioner for fremtiden. Derfor blev et nyt stort domicil indviet i 2019.

"Vi er glade for vores placering i Kokkedal, hvor vores medarbejdere nemt kan komme til, og hvor vi kunne udvide ved siden af vores eksisterende bygning. Vi har haft et godt samarbejde med kommunen om såvel byggeriet som miljøgodkendelser. Nu vil vi fokusere på at opdyrke nye eksportmarkeder, så vi kan sælge endnu mere. Samtidig fortsætter vi det store udviklingsarbejde med lancering af endnu bedre produkter", siger Frederik Eilersen i en pressemeddelelse.

"Det er dejligt at se, hvordan også højteknologiske virksomheder kan vokse og udvikle sig i vores kommune og samtidig være en god arbejdsplads for en fast stab af loyale medarbejdere", siger Thomas Lykke Pedersen, der også anerkender det flotte kvalitetsbyggeri i Kokkedal Industripark.

Også Lars Søndergaard, der er formand for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, glæder sig over det gode samarbejde.

"Jeg glæder mig over, at Eilersen har et godt samarbejde med vores virksomhedskonsulenter og at virksomheden også har overskud til at være en rummelig arbejdsplads og blandt andet har ansat flere lokale borgere i gode fleksjob", siger han.