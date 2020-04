Nye skilte langs vejene sætter fokus på farten

Der kommer nye skilte langs vejene, for Fredensborg Kommune er med i en ny kampagne, der skal få bilisterne til at sænke farten, fremgår det af en pressemeddelelse.

Mange af kommunens borgere er utrygge, fordi nogle biler kører for stærkt i deres lokalområde. Og utrygheden er desværre ikke uden grund, da for høj fart stadig er en afgørende faktor i knap halvdelen af dødsulykkerne i trafikken herhjemme.

Plakaterne virker

Og plakaterne virker: I en ny undersøgelse svarer 63 procent af de bilister, som kørte for stærkt, da de så en Sænk Farten-plakat, at de satte hastigheden ned, da de kørte forbi plakaten. Med andre ord er plakater et effektivt middel til at sænke hastigheden.