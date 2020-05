Denne gang er der Per Stig Møller, der fortæller om sommeren 1945. Foto: Louisiana

Nye samtaler på Louisianas hjemmeside

I to nye samtaler fortæller Per Stig Møller sommeren 1945, mens Maria Reumert Gjerding sætter fokus på Danmarks natur

CORONA På grund af corona har Louisiana i stedet lagt en række samtaler på museets hjemmeside, som erstatning for de populære arrangementer Louisiana Live. Denne gang sætter tidligere udenrigsminister Per Stig Møller fokus på sommeren 1945, mens præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding fortæller om tilstanden for Danmarks natur. Det oplyser museet i en pressemeddelelse.

Sommeren 1945 Måske er det netop en personlighed som Per Stig Møller, en dr. phil. og mangeårig minister, der formår at sætte sig ind i en tid, der hverken bød på lette spørgsmål eller svar. Hør ham fortælle om den sommer, hvor der blev kæmpet om danskernes sjæl, og hvad den tid stadig har at sige os i dag.

Per Stig Møller taler med Marc-Christoph Wagner om sin netop udgivne og anmelderroste bog om begivenhederne og diskussionerne i sommeren 1945.

I maj 1945 vendte lyset tilbage til et Danmark, som havde været besat og mørkelagt igennem fem år.

Konflikterne mellem dem, der gik ind for samarbejdspolitikken med tyskerne, og dem, som kastede sig ud i sabotage og modstand, kunne skjules for en stund men blussede op igen i løbet af sommeren. Og da folketingsvalget kom i slutningen af oktober 1945, måtte heltene fra de første majdage se sig slået af den gamle garde af politikere.

Det gode ved det grønne Præsidenten for landets største interesseorganisation, Maria Reumert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening, taler med Anna Ingrisch om det gode ved det grønne, tilstanden for Danmarks natur og fremtiden for skovene, strandene og dyrene.

Foråret kan ingen epidemi stoppe, og mens samfundet har lukket ned (gen)finder mange glæden i, og ved, naturen.

2020 var officielt udnævnt som naturens år, men selv om den dagsorden må vige, har krisen måske alligevel fået styrket danskernes forhold til og opmærksomhed på skov, strand og eng.

