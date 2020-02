Nye brandkadetter blev fejret

"Brandkadetter er et projekt, som vi fra start har givet fuld opbakning. For vi tror på projektet - og særligt på jer. Og når folk spørger, så kan I med stolthed sige, at I er en del af det lokale brandvæsen, og at I dermed er med til at gøre Fredensborg Kommune tryg og sikker, lød det fra borgmesteren.

"Jeg ville gerne være bedre til at presse mig selv lidt. Brandkadet har hjulpet mig meget i skolen, hvor det nu er nemmere at fremlægge foran klassen. Det jeg har været mest overrasket over er, hvor søde alle er, både instruktører og de andre på holdet. Jeg glæder mig til at komme hver tirsdag. Det mest spændende var førstehjælpskurset. Jeg er rigtig glad for at kunne hjælpe andre og vil gerne læse til læge eller sygeplejerske senere," siger hun.