Ny udstilling på malerisamling: Mødre kommer på museum

UDSTILLING Nivaagaards Malerisamling åbner 20. september deres særudstilling for efteråret. Den hedder 'Historier om mødre', som viser nære, vedkommende, rørende og barske øjeblikke fra 500 års kunsthistorie, hvor mor-motivet er blevet et af de mest ikoniske.

"Alle tiders mest kendte mor er Jomfru Maria, kendt af de fleste, dyrket af mange og portrætteret af utallige kunstnere gennem århundreder. Til trods for, at vi i Nordeuropa lever i en protestantisk og sekulariseret kultur, har kunstens billeder af madonna spillet en betydelig rolle i konstruktionen af den ideale mor; billeder af moderskabet begynder med de religiøse fremstillinger af hende. Maria er således det ideal, som glider over i de verdslige fremstillinger af mødre. Kunsthistorien er fuld af vidunderlige, inderlige, elskelige skildringer af mødre med børn, som mennesker kan spejle sig i og bevæges over. Men passer kunstens billeder altid på virkeligheden?"