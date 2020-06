Ny udstilling på Nivaagaards Malerisamling: Dan Vo præsenterer

Det er indledningen til et flerårigt samarbejde med den dansk-vietnamesiske kunstner, der voksede op i Nivå og i dag har hele verden som sin scene. Med udstillingsrækken 'Danh Vo Præsenterer' vil Vo de kommende år vise yndlingskunstnere fra sin egen kunstsamling i Malerisamlingens omgivelser.

Danh Vos første udstilling på Malerisamlingen præsenterer værker fra hans samling af kunstnere som Felix Gonzalez-Torres, Sister Corita Kent og Nancy Spero, der alle har stor betydning for Danh Vos egen kunst.

"Vi kommer tæt på Vos arbejdsmetode og tankegang, når han sammenstiller de nøje udvalgte værker i en installation, hvor de låner betydning af hinanden og tilsammen danner et værk af Danh Vo selv. Religiøsitet, lidelse og selve det 'at samle' er temaer i udstillingen, der relaterer sig til museets egen malerisamling, som indeholder flere religiøse mesterværker med motiver fra renæssance, barok og dansk guldalder," skriver Nivaagaards Malerisamling i en pressemddelelse og fortsætter:

På Guggenheim i New York

"Som barn flygtede Vo med sin familie fra Vietnam - og endte i Nivå, hvor han voksede op. Han besøgte Nivaagaards Malerisamling med skolen. Siden har han indtaget den kunstneriske verdensscene og blandt andet repræsenteret Danmark på Venedig Biennalen og vist en stor separatudstilling på Guggenheim Museum i New York. Han bor i dag i både Mexico og Berlin og har netop åbnet en stor solo-udstilling i Japan på The National Museum of Art i Osaka."