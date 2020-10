Se billedserie I byggeriet af børnehjemmet Voluntariat Homes for Homeless Children opføres husene af håndlavede, ubrændte mursten af ler fra stedet og fyldes med flere mursten. Huset fungerer som en ovn, der hærder egne vægge og mursten. Foto: Javier Callejas

Ny udstilling på Louisiana: Bæredygtig arkitektur

Louisiana præsenterer fra 8. oktober Anupama Kundoo i serien 'Arkitekturens Værksteder'

04. oktober 2020

Louisiana åbner 8. oktober for den fjerde udstilling i serien 'Arkitekturens Værksteder' - 'Anupama Kundoo - Taking Time'.

Arkitekten Anupama Kundoo, født i Indien 1967, er en ivrig fortaler for - ulig mantraer om optimering og tidsbesparende processer - at arkitekten bør investere mere tid til at tænke, forske, dele viden og bygge, fordi det giver dybere forståelse for kontekst, materialitet, funktion og bæredygtighed. Og dermed bedre arkitektur.

Vi kan ikke skabe tid, men vi kan tage os tid, mener Kundoo, og det er en praksis, hun udlever.

Har lært af håndværkerne Anupama Kundoo har på nærmeste hold studeret de håndværkstraditioner, hun gentænker. Hun har fulgt indiske håndværkere, lært af dem, diskuteret udvikling af håndværket og bygget sammen med dem.

Hun har skabt begge sine hjem, så de har kunnet opføres uden brug af maskiner og med lokale materialer.

Sideløbende med sit arbejde i felten har Kundoo omsat sin viden og udviklet teknikker, der holder liv i traditionerne - i moderne form.

I byggeriet af børnehjemmet Voluntariat Homes for Homeless Children i Pondicherry i Indien afprøver hun keramikeren Ray Meekers metoder med et byggeri skabt hundrede procent in situ.

Håndlavede mursten Huse opføres af håndlavede, ubrændte mursten af ler fra stedet og fyldes med flere mursten. Det hele bliver brændt. Huset fungerer som en ovn, der hærder egne vægge og mursten.

De overskydende mursten kan bruges til at færdiggøre resten af byggeriet eller sælges og finansiere nye projekter.

Anupama Kundoo fordeler sin tid ligeligt mellem at tegne arkitektur, at forske og at undervise. Hun prioriterer at lære af tidligere arkitekter og at bygge videre på de ideer, der er relevante i dag.

Det er essentielt for hende at videregive sin viden til de yngre generationer, men også at lade sig inspirere og lære af dem.

Som ung og nyuddannet arkitekt kom Anupama Kundoo til den eksperimenterende by Auroville i det sydøstlige Indien, og byen har haft stor indflydelse på hendes arbejde.

Byggede sit første hjem I Auroville byggede hun sit første hjem, Hut Petite Ferme i 1990, med traditionelle byggeteknikker og forhåndenværende materialer som granit, træ, ler og kokosfibre.

Hendes møde med chefarkitekten bag Auroville, den franske arkitekt og modernist, Roger Anger, førte til et årelangt samarbejde om udviklingsplanerne for Auroville, helt frem til Angers død i 2008.

Kundoo har tegnet flere af byens centrale institutionelle bygninger, blandt andet rådhuset og flere boligbyggerier.

I dag er hun fortsat byens toneangivende arkitekt, selvom hun nu er bosat i Berlin. Herfra tegner hun på boligprojektet Line of Goodwill, der omfatter i alt 240.000 m2 og er en forsættelse af den byplan, der blev udarbejdet ved grundlæggelsen af byen i 1968.

Kundoos bolig i 1:1 Under udstillingens første hovedtema, 'Tidens arkitektur', er der adgang til Anupama Kundoos forskningsarkiv, der rummer både de første inspirationskilder, bearbejdede materialer og arkitektoniske værker.

På balkonen mellem udstillingens to store rum vises en 1:1 konstruktion af Kundoos etværelsesbolig, som ligger til grund for det boligprojekt, som hun har udarbejdet til Auroville.

Udstillingens andet hovedtema, 'Co-creation', præsenteres Kundoos seneste og hidtil største projekt - by- og boligudviklingsprojektet Line of Goodwill til byen Auroville.

En model (1:50) af det 240.000 m2 store byggeri er med på udstillingen, og en del af facaden er bygget op i 1:1 som et eksempel på Kundoos arbejde med udvikling af intelligente facader.

