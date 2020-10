Se billedserie Nina Villars Farbmacher (tv.) og Kira Krøis Ursem, der her står med sin 3-årige søn Luka, på armen, åbner i dag den nye børnehave. Foto: Peter Mailand

Ny skovbørnehave i Humlebæk har 40 børn på venteliste

Selvom Skovbørnehaven Livet åbner Humlebækcenteret i dag, så er der allerede lang venteliste

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 01. oktober 2020

DAGINSTITUTION Selvom Skovbørnehaven Livet i dag åbner dørene for første gang, så er der allerede lang venteliste.

For selvom der nu starter 28 børn i daginstitutionen, så er der 40 børn på venteliste. Og det er mere end de to initiativtagere Nina Villars Farbmacher og Kira Krøis Ursem på forhånd havde turde håbe på.

"Vi havde måske regnet med at starte op med 10-15 børn og så kunne vi se om vi ikke kunne få flere med hen ad vejen og så komme op på 25, som er det idelle," siger Nina Villars Farbmacher.

Børnetallet stiger Men børnetallet i Humlebæk er vokset kraftigt i løbet af de seneste år, og det har lagt et stort pres på daginstitutionerne. I august kom det frem, at Fredensborg Kommune mangler daginstitutionspladser, og forvaltningen har vurderet, at det samlet vil koste 60 millioner kroner, hvis pladsbehovet skal dækkes.

Derfor blev ansøgningen fra skovbørnehaven, da også modtaget med kyshånd af politikerne, da sagen den 10. september blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget og der skulle gives tilladelse.

Og siden er det gået stærkt. For samme dag overtog de to pædagoger lokalet i Humlebækcenteret. Og siden de haft travlt med at sætte lokalet i stand, så alt ville blive færdigt til åbningen.

Undervejs har de også fået hjælp fra forældrene, der blandt andet har hjulpet med at male de to legehuse, der er i lokalet.

Skal på gåture i skoven Men de to pædagoger har også en anden forklaring på, hvorfor daginstitutionen er blevet så populær, allerede inden den er åben. For de har længe haft en drøm om at åbne deres egen skovbørnehave.

For meningen er, at børnene skal på lange ture hver dag mellem kl. 9 og 14.

"Ideen er, at vi mødes her om morgenen og så går vi ud i skoven, eller til Avlsgården ved Krogerrup eller Årstiderne eller til stranden eller Louisiana," siger Nina Villars Farbmacher.

Kira Krøis Ursem supplerer:

"Der er så meget skov og natur og strand omkring Humlebæk, så det er da helt oplagt at bringe det i spil," siger hun.

Nina Villars Farbmacher fortsætter:

"Vi har nogle faste baser rundt omkring . Og vi har lavet en aftale med Avlsgården ved Krogerup," siger hun og tilføjer:

"Og hvis der er nogle børn der gerne vil ud at køre i tog, så tager vi toget til København, og tilbage igen," siger hun og tilføjer:

"Det vigtigste er, at det foregår på børnenes præmisser. Og vi når det, vi når," siger hun.

Åbningsfest udskudt Men selv om det er en særlig dag i dag, så er åbningsfesten udskudt.

"Selvom vi nu åbner, så bliver det på børnenes præmisser. Så kan vi holde åbningsfesten senere," siger Nina Villars Farbmacher.