Afzal Zeman har åbnet en ny restaurant i Fredensborg. Foto: Peter Mailand

Ny restaurant: Afgansk kok satser klassisk på dansk mad

Afzal Zeman har åbnet en ny restaurant i gågaden, der serverer klassiske danske retter

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 02. september 2020 kl. 07:30 Af Peter Mailand

RESTAURANT Flæskesteg, stegt flæsk med persillesovs og skipperlabskovs. Det er hvad den nye restaurant i Fredensborg, Roots, blandt andet har på menuen

For selvom Afzal Zeman, er født og opvokset i Afghanistan, så er det klassisk dansk mad han satser på.

"Det bliver en ny fortolkning af det nordiske køkken med de klassiske danske retter som flæskesteg, stegt flæsk med persillesovs og skipperlabskovs, som vi laver til rimelige priser, hvor alle kan være med," siger han til Uge-Nyt.

Men selv om prislejet bliver holdt nede, så gælder det ikke for ambitionerne i køkkenet.

Friske råvarer "Alt bliver lavet fra bunden og det bliver lavet af gode friske råvarer af god kvalitet. Selv om vi laver flæskesteg, så lavder vi det af frilandsgris," siger han.

Selv kødet til bøfferne bliver lavet fra bunden.

"Vi hakker selv vores kød, for det er alt for nemt at snyde med hakket kød, og hakke affald sammen med kødet, og man man virkelig smage forskel," siger han.

Afzal Zeman har tidligere drevet en restaurant på Frederiksberg igennem 20 år, men solgte for to år siden restauranten.

Siden har han gået på kokke-skole og blev udlært kok på merit-uddannelsen.

I juni købte han restauranten, der tidligere husede 'Korn og Køer', som ejeren solgte, da han skulle rejse tilbage til Italien.

I løbet af sommeren har håndværkerne været igang med at lægge sidste hånd på lokalerne.

Nu har han så åbnet sin restaurant, hvor man kan sidde og spise og på sigt er det også planen, at der skal være mulighed for at tage maden med hjem.

"Nu tager vi et koncept ad gangen og fokuserer på det at få det op at køre, og så vil vi lancere take-away om et halvt år," siger han.