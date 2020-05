Se billedserie Op mod 50 demonstranter i form af lærere, forældre og børn var mødt op for at vise deres opbakning til skolen. Foto: Peter Mailand

Ny lokalplan for Per Gyrum Skolen sendes i høring i otte uger

Op mod 50 demonstranter var mandag aften mødt op da et lille flertal i byrådet vedtog at sende lokalplanen for Per Gyrum Skolen i høring

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 26. maj 2020 kl. 06:15 Af Peter Mailand

Lokalplanen for Per Gyrum Skolen sendes nu i høring i otte uger - dog uden mulighed for at afholde et fysisk borgermøde.

Det blev vedtaget af et lille flertal på byrådsmødet mandag aften, hvor op mod 50 demonstranter i form af lærere, forældre og børn var mødt op for at vise deres opbakning til skolen. Af samme grund blev sagen flyttet frem og behandlet som første punkt på dagsordenen.

Vil samle skolen ved Niverødgården Per Gyrum Skolen har længe haft et ønske om at udvide skolen og samle op mod 200 elever på skolen ved Niverødgården. Omvendt frygter naboerne at skolen får lov, for de frygter at der bliver endnu mere støj og det ender i parkeringkaos, hvis skolen får lov til at udvide. Vedtages lokalplanen får Per Gyrum Skolen mulighed for udbygge skolen med en ekstra tilbygning på op mod 800 m2. På grund af corona var mødet flyttet til den store sal på rådhuset, hvor byrådsmedlemmerne sad med behørig afstand. Inden mødet startede blev byrådsmedlem Charlotte Bie (LA) dog sendt ud af lokalet, da hun er skoleleder på Per Gyrum Skolen og dermed inhabil i sagen.

Herefter kunne gruppeformand for de Radikale Lars Simonsen, åbne debatten. Han indledte med, at sagen allerede har været behandlet meget grundigt.

"Vi har en skole, som vil have lov til at udvide, men vi synes, at hensynet til beboerne må veje tungere," sagde han og tilføjede:

"Der er meget støj i forbindelse med en skole, og meget støj når man kommer hjem. Så vi støtter, at forslaget ikke sendes i høring," sagde han.

Undervejs i debatten gik to medarbejdere fra forvaltningen rundt med mikrofoner på stativer som blev holdt op foran byådspolitikerne.

Herefter gik ordet til Freja Brabæk Kristensen (DF), som tidligere har støttet at sende sagen i høring, men nu mener, at der har været 'utilsigtet udvikling i området' omkring skolen.

"Vi mener, at hensynet til de nærmeste beboere vægter højere, så vi kan ikke støtte, at sagen sendes i høring," sagde hun.

Solgt for nedrullede gardiner Også Venstres Carsten Bo Nielsen kaldte sagen for en 'ulykkelig situation':

"Det er ikke en god kombi med boliger og skole omkring en gård," sagde han og tilføjede, at mange ting der er gået skævt i denne sag.

Men ifølge Carsten Bo Nielsen solgte Fredensborg Kommune ejendommen til Per Gyrum Skolens udlejer med en klausul om, at der må opføres en skolebygning på knap 2400 kvadratmeter på grunden. Salget blev i marts 2015 godkendt af alle partier i byrådet undtagen SF og Enhedslisten. Vel at mærke uden, at sagen blev sendt i høring. Det skete på et tidspunkt, hvor kommunens pengekasse var tom.

"Det hele foregik for nedrullede gardiner," sagde han.

"Man har solgt en ejendom på udbudsvilkår, hvor man på ejendommen må opføre en ejendom på 2384 m2 i max to etager," sagde han.

"Jeg synes, at det vil klæde byrådet at holde sit ord her," sagde han.

Herefter gik ordet til Carsten Nielsen fra Socialdemokratiet, som i denne sag har givet medlemmerne stemmefrihed.

"Vi plejer at sige: Lad og hellere holde et borgermøde for meget, end et for lidt."

"Jeg vil blive meget ked af, hvis jeg kommer til at tage stilling til noget der ikke er fremlagt. Jeg vil have en høringsperiode, hvor vi får samlet alle svar. Så jeg vil opfordre til at vi kører høringsfasen og så tager vi stilling bagefter," sagde han.

Ergin Øzer fra Socialdemokratiet foreslog, at finde en helt anden placering til skolen.

En vanskelig konflikt Hanne Berg (SF) mente, at udviklingen mellem beboerne og skolen er uharmonisk

"Det er en vanskelig konflikt mellem borgere der har boet i deres huse i mange år og skolen som larmer. Men spørgsmålet er, hvor lang tid, vi skal trække denne konflikt i halen? Vi er et byråd som kan se, at vi har en uharmonisk udvikling. Og det er ikke godt. Det kan kun blive værre og vi går ikke ned den vej. Lad os finde en god placering til skolen, for vi skal have en harmonisk byudvikling," sagde hun.

Undervejs i den time lange diskussion, hvor debatten bølgede frem og tilbage nåede byrådet også at stemme om, hvorvidt sagen skulle sendes tilbage til Plan-, miljø og klimaudvalget, hvilket dog blev stemt ned.

Kan blive dyrt Venstres Lars Egedal (V) slog på, at sagen kan ende med at blive dyr for kommunen.

"Jeg har svært ved at se, hvorfor vi ikke skal sende sagen i høring. Sagen indeholder en klausul med en byggeret på 2384 m2. Og husene der bliver solgt herude koster vel et par millioner kroner stykket. Det vil sige 15000 kr. pr. kvadratmeter. Så mon ikke der bliver rejst et erstatningskav på minimum 40 millioner kroner," sagde han.

Gruppeformand Lars Søndergaard slog på at Venstre vil have flyttet hovedindgangen om på den anden side af skolen.

"Vi fastholder vores indstilling om, at hoveddøren skal flyttes," sagde han.

Til sidst blev sagen dog sendt til afstemning hvor et lille flertal på 14 byrådsmedlemmer stemte for, mens 12 stemte imod og en undlod at stemme.

Dermed sendes lokalplanen for Per Gyrum Skolen nu i høring i otte uger.