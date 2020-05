Med kampagnen "Brug 2 sek. mere på at orientere dig i krydset" opfordrer man både bilister og cyklister til at holde bedre øje med hinanden, når de kører ind til et vejkryds. PR-foto.

Ny kampagne sætter fokus på farlige vejkryds

Syv ud af ti gange, hvor en cyklist kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken, sker det i et vejkryds

70 procent af ulykker med cyklister sker i vejkryds. Og det skal der gøres noget ved, lyder det fra Fredensborg Kommune, som er gået sammen med Rådet for Sikker Trafik der igennem en ny kampagne vil gøre trafikken mere sikker for cyklisterne.

I kampagnen "Brug 2 sek. mere på at orientere dig i krydset" opfordrer kommunen både bilister og cyklister til at holde bedre øje med hinanden, når de kører ind til et vejkryds.

Hvert år når det bliver forår og sommer, stiger antallet af cyklister på vejene kraftigt. Men i takt med flere svinger sig op på cyklen og ud i trafikken, så stiger antallet af cyklistulykker desværre også, viser tal fra Vejdirektoratet.

Årligt er der omkring 15.000 cyklister, der må en tur på skadestuen efter et trafikuheld. Det svarer til flere end 300 cyklister hver uge.

Hvert år er der i gennemsnit 550 cyklister, der enten kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken. De fleste af dem i et vejkryds. Derfor er det også vigtig, at der forsat bliver sat fokus på trafiksikkerheden, da det både er sundt og skønt at cykle.

Det fortæller formanden for Infrastruktur- og teknikudvalget Flemming Rømer (DF).

246 ulykker med cykler "I perioden 2014-2018 var der i Nordsjællands Politikreds 246 cykelulykker, hvor cyklisterne kom alvorligt til skade eller mistede livet. 169 af disse ulykker skete i vejkryds, hvilket svarer til 69 %. Vi vil derfor med kampagnen opfordre både bilister og cyklister til at bruge 2 sekunder mere til at orientere sig, når de bevæger sig ud i et lyskryds, da disse ulykker ofte ender brutalt", siger han i en pressemeddelelse. For at få antallet af cyklistulykker ned, vil både bilister og cyklister i de kommende uger møde budskabet "Brug 2 sek. mere" på gule plakater langs veje og cykelstier og malet på asfalten.

Gode råd til cyklister: - Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.

- Vær opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.

Gode råd til bilister: - Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.

- Vær opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.

- Sænk farten.