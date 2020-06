Fra byrådet deltog borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og de to udvalgsformænd Per Frost Henriksen (S) og Lars Simonsen (R). Fra skolen kom 2.B sammen flag, deres lærere og skolens ledelse. Foto: Jesper Holdflod Pallesen

Ny bro ved Kokkedal Skole indviet

TRAFIKSIKKERHED De to skolebygninger i Kokkedal har altid været adskilt af en bred sti, som har betydet en stor upraktisk omvej for både elever og lærere. Men onsdag kunne Fredensborg Kommune endelig indvie en ny bro, som binder de to bygninger - øst og vest - bedre sammen. Med broen får alle elever på Ullerødskolen og Kokkedal Skole også en bedre trafiksikkerhed, fremgår det af en pressemeddelelse.