Ny årbog sætter fokus på lokal fotograf

Stefan Kai Nielsen, der i mange leverede billeder til Lokalavisen Uge-Nyt, har i sit virke som fotograf skabt et kæmpe billedarkiv med fotos i alle genrer. Ikke blot fra det nordsjællandske nærmiljø, men - uden at overdrive - også fra resten af verden. Han har som professionel fotograf fået stillet og påtaget sig mangeartede opgaver, og i de billeder, der er kommet ud af det, afsløres det altid, at Stefan Kai Nielsen har været dér og indfanget situationen, samt fået det bedste ud af de muligheder, som lys og skygge måtte byde på.

To skarpe hjørner

I år runder Stefan Kai Nielsen 70 år, og han har samtidig været fotograf de 50 af dem. Det er to skarpe hjørner, hvor det giver god mening at standse op og kigge på billeder fra stakkene. Og der er masser at se på og muligheder for at genopleve. Lokalhistorisk Forening har fundet, at dette billedunivers er så værdifuldt, at det måtte ud i bogform for at blive tilgængeligt. Derfor denne bog.