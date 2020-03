Mens bibliotekerne har lukket kan du låne otte e-bøger og streame fem film på filmstriben. Foto: Screendump

Nu kan du låne flere e-bøger og film gennem biblioteket

Mens Fredensborg Bibliotekerne holder lukket kan du låne op til otte e-bøger og streame fem film

For at møde den forventede større efterspørgsel på eReolens tilbud i lukkeperioden har Fredensborg Bibliotekerne besluttet at sætte hæve antallet af månedlige udlån af digitale film og bøger.

Det gælder både e-bøger og lydbøger via eReolen og film.

Fredensborg Bibliotekerne gør samtidig opmærksom på, at de blå titler på eReolen altid kan lånes - også hvis man har brugt sin månedlige kvote af lån.

Filmstriben Ereolen kan benyttes via eReolens app eller via hjemmesiden ereolen.dk. For at kunne bruge eReolen skal man være borger i Fredensborg Kommune og være oprettet som låner på biblioteket. Hvis man endnu ikke er oprettet som låner, kan man oprette sig via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside med sin nemID.

Fredensborg Bibliotekerne har ligeledes sat antallet af film, der kan streames månedligt via Filmstriben.dk op til 5. Filmene kan streames via hjemmesiden filmstriben.dk eller via Filmstribens app.

For Filmstriben gælder ligeledes, at man skal være borger i Fredensborg Kommune og oprettet som bruger på biblioteket for at kunne benytte tjenesten.

