Nu kan de ikke undvære Ayah

16-årige Ayah fra Egedalsvænge har fritidsjob på Plejecenter Egelunden i Fredensborg, hvor hun hjælper til to aftener om ugen. Det er så stor en succes, at plejecentret ønsker sig flere Ayah’er

Ayah El-Juhaiyem skænker kaffe for Lis Frandsen og sætter sig ned for at sludre. Lis er 75 år og hører ikke så godt, men der går ikke længe, før de bryder ud i højlydt, fælles latter. Den 16-årige gymnasieelev har arbejdet på Plejecenter Egelunden i et år, og hun er glad for jobbet:

"Det er rigtig hyggeligt, når vi alle er samlet og sidder og taler sammen før aftensmaden. Jeg kan godt lide at gøre noget for andre mennesker, som har brug for hjælp," siger hun.

Hun har to vagter om ugen. Begge i aftenvagten fra kl. 17-19, hvor hendes opgaver bl.a. er at dække bord, anrette maden, tømme opvaskemaskine, ordne vasketøj og feje.

Jobbet kom i stand som del af et lommepengeprojekt via helhedsplanen i Kokkedal. Ideen er, at helhedsplanen betaler lønnen til at starte med, og hvis det går godt, har de unge mulighed for at fortsætte i almindeligt fritidsjob. Den sidste del gav hovedbrud på plejecentret.