Nordsjællands Brandvæsen advarer mod ukrudsbrændere

I denne tid udnytter mange haveejere det gode vejr til at gå en runde med ukrudtsbrænderen for at komme den uønskede plantevækst til livs. Men selv om det for mange kan virke oplagt at udnytte det varme og tørre vejr til at få bugt med ukrudtet, skal man være yderst forsigtig med at bruge ukrudtsbrænderen lige nu. Jorden er meget tør, og risikoen for at starte en brand er stor, advarer Carsten Jensen, der er myndighedschef hos Nordsjællands Brandvæsen.