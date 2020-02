Karlebo IF vil gerne udvide deres petanquebane, men fik et nej i kulturudvalget.

Nej til udvidelse af petanquebane

Karlebo Idrætsforening har i kulturudvalget fået afslag på en ansøgning på 30.000 kr. til at udvide petanquebanen i Karlebo for.

Afslaget begrundes med, at foreningen tidligere har fået tilskud til at etablere banen og i den forbindelse fik at vide, at foreningen selv skal stå for drift og vedligehold.