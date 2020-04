Artiklen: Nægtede alkoholtest: 32-årig sigtet for spritkørsel

Nægtede alkoholtest: 32-årig sigtet for spritkørsel

Nordsjællands Politi anholdt onsdag en mand, der nægtede at lade sig teste for spritkørsel

En patrulje fra Nordsjællands Politi standsede onsdag aften en bilist ,da betjentene fik mistanke om at manden havde alkohol i blodet.

Den 32-årige nægtede dog at puste i et alkometer, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.