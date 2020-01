Formand for grundejerforeningen, Skovparken, Carsten Ralf Petersen truer med retssag, hvis klatrebanen, der her ses i baggrunden, får lov til at lukke flere gæster ind.

Naboer truer med retssag, hvis klatrebane må åbne for flere gæster

Inden sagen om klatrebanen i Nivå skal behandles igen, lægger forvaltningen op til, at banen skal have lov til at lukke flere gæster ind

Ingen begrænsning på skoleklasser, åbent for alle om lørdagen og åbent på særlige markedsdage. Det er hvad firmaet bag klatrebanen på Campingpladsen i Nivå, Til Tops Nivå, har søgt om at få lov til i en ny ansøgning til Fredensborg Kommune. Inden sagen på mandag - igen - skal behandles i Plan, miljø og klimaudvalget, lægger forvaltningen i Fredensborg Kommune op til at imødekomme Til Tops ønsker om at åbne for flere gæster udefra, så der bliver åbent for alle om lørdagen, mens der ikke vil være noget loft over, hvor mange skoleklasser og institutioner der kan besøge banen.

Og selv om Til Tops til gengæld lover at holde banen helt lukket om søndagen, så falder det ikke i god jord hos Carsten Ralf Petersen, der er formand for grundejerforeningen, Skovparken, der ligger ved siden af. "Nu ved vi jo, hvordan det er når der er skoleklasser på banen. For så står de på hver deres platform i hvert deres træ og råber til hinanden og tilføjer: "Det er jo en forlystelse, der er på fuld højde med Tivoli, og andre forlystelsesparker," siger han.

Sagen begyndte i 2016, hvor Til Tops fik lov til at opføre en klatrebane på campingpladsen i Nivå. Men på grund af massive protester fra naboerne, da banen åbnede blev det indskærpet over for firmaet, at banen kun måtte benyttes af campingpladsens gæster. Naboerne var blandt andet rasende over larmen fra banen samt, at man fra plateauerne kunne se ned i deres haver. Af et notat fra forvaltningen i Fredensborg Kommune fremgår det, at klatrebanen i åbnings-sæsonen kun havde omkring 800 gæster. Oprindeligt havde Til Tops ellers kalkuleret med, at der ville komme 3200 gæster pr. sæson, men med den nuværende tilladelse fra 2016, forventer firmaet, at banen kan tiltrække 1500 gæster ved øget markedsføring. Men 1500 gæster er ikke nok til at sikre en bæredygtig økonomisk drift af anlægget, fremgår det af notatet. Derfor har Til Tops sendt en ny ansøgningen i håb om at få lov til at åbne banen for flere gæster udefra. Sker det og fjernes den nuværende begrænsning på ti besøgende skoleklasser om året, forventer Til Tops, at banen kan tiltrække 3000 gæster om året, hvoraf de vil være 500 elever fra 20 skoleklasser, fremgår det af notatet.

Dialogmøder

Netop på grund af de massive protester fra naboerne havde Fredensborg Kommune indkaldt parterne til et dialogmøde i håb om at parterne kunne nå frem til et fælles kompromis i sagen. Det lykkedes dog ikke i første omgang, hvorefter der blev indkaldt til endnu et møde, hvor også borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og formand for Plan, -miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R) deltog.

Efter mødet havde Carsten Ralf Pedersen en klar opfattelse af, at der var fundet et fælles fodslag og derfor undrer han sig over at forvaltningen lægger op til at imødekomme firmaets ønsker om at åbne banen for flere gæster.

"Det handler ikke om økonomi, for firmaet har jo været bekendt med betingelserne, fra start da de fik tilladelsen, så jeg forstår ikke forvaltningens indstilling," siger han og tilføjer:

"Hvis det handler om økonomi, så er det værditab som vi vil få på vores boliger, jo langt større end det tab som klatrebanen har," siger han.

Derfor er Carsten Ralf Pedersen heller ikke i tvivl om, hvad der vil ske, hvis firmaet Til Tops får lov til at åbne klatrebanen for flere gæster udefra.

"Vi vil med meget stor sandsynlighed rejse en retssag, for værditab på vores boliger," siger han og tilføjer, at sagerne vil blive rejst som fælles søgsmål af de enkelte boligejere.