Naboer samler underskrifter inden byrådsmøde

Beboerne omkring Rugvænget i Kokkedal frygter at deres boliger vil falde i værdi og forsøger nu at råbe politikerne op inden byrådsmødet mandag

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 25. juni 2020 kl. 12:07 Af Peter Mailand

Naboerne i det stille villakvarter omkring Rugvænget i Kokkedal vil i de kommende dage gå rundt for stemme dørklokker for at samle underskrifter i mod byggeplanerne i området. For beboerne er i oprør over udsigten til, at der skal køre tunge lastbiler frem og tilbage ad de stille vilaveje i forbindelse med byggeriet ved Kokkedal Skole, der strækker sig over de næste fire år. Derfor mødtes naboerne onsdag for at mobilisere kræfterne og koorinere indsatsen inden sagen skal behandles i byrådet på mandag.

Det er formanden for grundejerforeningen Hossein Armandi, der havde indkaldt til mødet. Han blev opmærksom på sagen, da han fik en henvendelse fra en projektleder.

"Jeg er målløs, chokeret og skuffet over processen i det her. Normalt plejer man at sende sådanne sager i høring og indkalde naboerne til et borgermøde, men her fik jeg bare en mail, hvor jeg blev bedt om at orientere de andre naboer i området. Jeg har siddet 12 år i byrådet, men jeg har aldrig oplevet noget lignede," siger han til Uge-Nyt.

Også Axel Tjellesen, der bor på Rugvænget frygter for konsekvenserne ved at lade tunge lastbiler køre igennem de stille villaveje.

"De her stille villaveje er jo slet ikke bygget til så tung trafik, så der vil komme sætningsskader på husene, når byggeperioden strækker sig over så lang tid. Og der er en ejendomsmægler, der har vurderet, at husene herude vil falde med 500.000 kr.," siger han til Uge-Nyt.

Alternativt forslag I stedet peger Hossein Armandi på en alternativ løsning.

"Jeg mener, at man skal lukke skolens parkeringsplads helt af personbiler og bruge den som byggeplads. Og så kan den tunge trafik komme nordfra ad Holmegårdsvej og dreje ind på parkeringspladsen," siger han og tilføjer.

"I stedet kan man så lade skolens lærere og elever benytte parkeringspladsen ved Egedalshallen, hvorfra de så kan gå over til skolen Det vil ikke genere nogen at gøre det på den måde," siger han til Uge-Nyt.