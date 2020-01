NGG får skulderklap for udvikling af talenter

Gymnasiet får igen anerkendt certifikat for udvikling af talenter inden for naturvidenskab

For tredje år i træk får Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) et anerkendt certifikat for talentudvikling indenfor naturvidenskab. Certifikatet, der tildeles af Astra under Mærsk McKinney Møller Videnscenter, gives til gymnasier, der har et stærkt fokus på talenter. Formålet er at inspirere de unge til at vælge en uddannelse eller karriere inden for naturvidenskab.

Og det glæder gymnasiets talentkoordinator, Marianne Johansson, der har ansvaret for at facilitere og igangsætte talentudviklingen. "På NGG gør vi meget ud af talentudviklingen. Omkring en tredjedel af vores elever har på den ene eller anden måde engageret sig i udviklingen af deres kompetencer udover den almindelige skolegang, og lærerne er gode til at spotte og motivere eleverne til at deltage. Det er med andre ord en fælles indsats, der gør, at vi modtager certificeringen igen i år," siger hun i en pressemeddelelse.

Marianne Johansson påpeger, at mange elever vælger de frivillige talentprogrammer til for at få muligheden for ekstra fordybelse. "Tiden i gymnasiet er meget presset. Derfor efterspørger flere elever, hvordan de kan få bedre mulighed for at fordybe sig og derigennem få nogle generelle kompetencer, som de også kan bruge i andre fag," siger hun.

Klar til fremtiden

Blandt de projekter Nordsjællands Grundskole og Gymnasium deltager i er blandt andre 'Akademiet for Talentfulde Unge' og 'Projekt Forskerspirer'.

En af de elever, der har valgt at melde sig til den frivillige talentudvikling, er Kamma Eklund, der går i 3.g, og som netop har afsluttet sit forskerspireforløb.

"Jeg meldte mig til forskerspireprojektet for at blive udfordret på en anden måde, end jeg bliver i den almindelige undervisning. At dykke ned i et uløst problem uden en facitliste, men at lade sig guide af sine egne undersøgelser har været meget lærerigt og et godt supplement til den faglige undervisning i gymnasiet," forklarer Kamma Eklund, der samtidig er blevet mere afklaret om sin fremtid.

"At samarbejde med en forsker har givet mig et indblik i, hvad det vil sige at gå på et universitet. Jeg har fået nogle kompetencer, der gør, at jeg nemmere vil kunne begå mig, når den tid kommer," siger Kamma, der dog stadig ikke er helt sikker på sit fremtidige studievalg.

Talentudviklingen på NGG vil fremover integrere gymnasiets nye initiativ '21st Century Skills', der skal gøre eleverne parate til fremtidens arbejdsmarked.

/pm