Musikskolesagen: Regningen lander hos forældrene

Familie betaler 2000 kroner pr. måned for privat musik-undervisning til familiens to børn

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 17. januar 2020 kl. 09:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Familierne til 24 elever fra Fredensborg skal nu selv betale for undervisning, hvis de fortsat vil gå på musikskolen i Hørsholm. Og selvom musikskolen i Fredensborg Kommune har tilbudt pladser til de 24 elever, så er der stadig 18 elever der endnu ikke har taget imod tilbuddet.

Det fortæller Maria Blum Bertelsen, der er ny leder på musikskolen.

"Indtil videre har vi lavet aftaler med seks elever, og jeg er i gang med ringe rundt til resten," siger hun og tilføjer: "To fortsætter på musikskolen i Hørsholm, fordi de spiller på et sjældent instrument, som eksempelvis harpe, som vi ikke selv tilbyder undervisning i," siger hun.

Ifølge Maria Blum Berthelsen er der ikke et entydigt billede af, hvorfor der ikke indgået aftaler med flere forældre. "Der kan jo være mange forskellige forklaringer på, hvorfor de ikke siger ja til det tilbud vi kan give," siger hun og tilføjer: "Jeg har stor forståelse for de forældre der kan blive ramt af det her. Men for os er det jo en opgave der skal løses, og jeg synes, at vi har været rimeligt hurtige ude med at tilbyde pladser til dem i Fredensborg," siger hun.

Sendte en regning Sagen begyndte, da Hørsholm Kommune i juni sidste år ved en gennemgang af budgetterne fandt frem til de 24 elever fra Fredensborg, der gik på musikskolen i Hørsholm. Efterfølgende sendte Hørsholm Kommune en regning til Fredensborg på 350.000 kroner. Men regningen blev afvist, da sagen blev behandlet i Kulturudvalget og Byrådet. Det betyder, at regningen i stedet lander hos forældrene, der nu selv skal betale, hvis deres børn skal fortsætte på musikskolen i Hørsholm.

I stedet har Fredensborg Kommune nu tilbudt eleverne pladser på musikskolen i Fredensborg.

Hænger ikke sammen Én af de familier der er blevet ramt af musikskole-striden er familien Elmelund fra Kokkedal. Selv om familien har fået tilbudt plads på musikskolen i Fredensborg, så har Lise Lotte Elmelund takket nej. "Rent logistisk hang det slet ikke sammen. I dag kører vi dem til skole i Hørsholm, hvor musikskolen ligger lige ved siden af. Vi har ikke mulighed for at køre dem, og det er ikke forsvarligt at sende vores datter ud på en cykel i vintermørket til Fredensborg. Havde det været sommer, og havde vi kunne planlægge det, havde det måske været noget andet, men ikke her om vinteren," siger hun.

I stedet betaler familien nu 250 kroner for 30 minutters privatundervisning for familiens to børn på 10 og 12 år. Det er "Vi har været ude for at finde privatundervisning til vores to børn. Det koster 2000 kroner om måneden. Det er det dobbelte af hvad vi betalte før, men vi mener at det er vigtigt at vores børn går får musikundervisning. Så nu må vi se, hvor længe vi har råd til det. Det må vi evaluere løbende. Indtil videre tager vi én måned ad gangen," siger hun til Uge-Nyt.

