Musikskolen reklamerer for sig selv med pop-up koncerter på en række folkeskoler. PR-foto.

Artiklen: Musikskolen reklamerer for sig selv

Musikskolen reklamerer for sig selv

Fredensborg Musikskole reklamerer for sig selv med pop-up koncerter på en række folkeskoler

Fredag formiddag slog musiklærerne fra Fredensborg Musikskole takten an og spillede skoleåret ind ved at besøge kommunens folkeskoler med en række pop-up koncerter.

Samtidig gjorde lærerorkestrene reklame for alle de fag, musikskolen underviser i, og musikskolelærerne vil fortsætte med at poppe-up de kommende uger rundt omkring i kommunen.

"Efter Corona nedlukningen i foråret, har vi på Fredensborg Musikskole, i lighed med det øvrige kulturliv erfaret, at hvis der er noget, corona-virus har lært os, så er det, at vi har behov for det fællesskab, kulturlivet giver os," skriver musikskolen i en pressemeddelelse.