Niels Storgaard Simonsen ærgrer sig over at Fredensborg Museum, nu må lukke resten af måneden.

Museum lukker resten af marts

På grund af risikofor corona-spredning lukker Fredensborg Museum i Avderød resten af måeden og aflyser samtidig alle aktiviteter.

Det fremgår af en pressemeddelelse. Museumsleder Niels Storgaard Simonsen ærgrer sig især over, at alle aktiviteter i museets skoletjeneste nu bliver aflyst.

"Alene i marts skulle syv skoleklasser have været på besøg på museet, men kun to af dem nåede det. Jeg håber, at skolerne vil søge at finde plads i deres skemaer til at besøge museet senere, når situationen atter er blevet normal," siger han.