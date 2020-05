Efter næsten tre måneders coronanedlukning er Niels Storgaard Simonsen igen klar til at tage imod gæster, når Fredensborg Museum åbner på tirsdag. Foto: Kenn Thomsen

Museum i Avderød genåber på tirsdag

Det bliver dog et noget ændret museumsbesøg, gæsterne kommer til at opleve når Fredensborg Museum åbner igen

29. maj 2020

GENÅBNING Tirsdag, den 2. juni kl. 13, slår Fredensborg Museum atter dørene op efter den næsten tre måneder lange og ufrivillige pause.

Men det bliver et noget ændret museumsbesøg, gæsterne kommer til at opleve, for Sundhedsstyrelsens krav skal naturligvis overholdes.

Det fortæller museumsleder Niels Storgaard Simonsen.

"Det betyder blandt andet, at der ikke længere kan betales med kontanter, kun med MobilePay. Men desværre også, at oplevelserne på museet indtil videre stort set kun vil omfatte den kategori, man kunne kalde for "nok se, men ikke røre", siger han og tilføjer:

Særudstilling fortsætter "Det er museet naturligvis ked af, men til gengæld kan gæsterne opleve en række nyskabelser. Man har nemlig i den ufrivillige pause været på opdagelse i museets magasiner og her fundet mange spændende og interessante ting, der nu indgår som væsentlige fornyelser af de faste udstillinger," siger han i en pressemeddelelse..

Og så forsætter man succesen med særudstillingen "Kvindeliv - fra ildsted til komfur", der i 2019 gav et rekordbesøg. Den lille nye særudstilling, med de ikoniske billeder af H.M. Dronningen i anledning af hendes 80-årsdag, fortsætter naturligvis også.

Niels Storgaard Simonsen er klar til at tage i mod gæster igen.

"Vi håber meget på at se en masse gæster ovenpå lukningen. Selv om de jo desværre vil blive mødt af mange formanende skilte, der skal medvirke til at skabe et trygt besøg, så sker det med et smil. Ikke blot fra vore kustoder, men også fra Mister Smiley, som vi har inviteret til at gøre de mange beskeder på skiltene om at holde afstand og andre påbud knap så kedelige," siger han.