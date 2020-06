Mogens holder hviledag på Ærø

Så er der vist heller ikke mere at sige om Fynshav. Jeg beslutter mig for at tage en tur til Ærø, hvor jeg aldrig har været.

Færgen til Ærø

Ærø er (det vidste jeg ikke før nu) en af de førende danske øer indenfor vedvarende energi.

Selv færgen "Ellen", der sejler fra Fynshav til Ærø sejler 100% på el, og er den færge "af sin slags" der sejler længst på en ladning. 22 sømil, det er 7 gange længere end andre batterifærger.

Færgen er delvist udviklet og bygget på Søby Værft, som i dag er Ærø's største arbejdsplads med ca. 100 ansatte.

Da vi er tæt på Søby Havn bliver jeg kaldt til broen, mit ry er kommet mig i forkøbet, og man har hørt at jeg tidligere har hjulpet Læsø færgen med at komme sikkert i havn, og derfor skal jeg nu sørge for at "Ellen" også kommer sikkert i havn.

Da det jo er min hviledag, og Ærø rundt er 90 km. nøjes jeg med at køre en tur til Ærøskøbing. Her drikker jeg kaffe på torvet under et træ, som er plantet af indbyggerne tilbage i 1901. Skøn by fra 1700 tallet, som har fejret 750 års jubilæum. Smukke totalfredede huse og brostensbelagte gader i hele byen. Så absolut et besøg værd hvis man er på disse kanter.

Hen på eftermiddagen tager jeg "Ellen" retur til Fynshav hvor jeg skal lave aftensmad og slappe lidt af inden turen i morgen går til Langeland.