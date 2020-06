Mogens er nået til Sønderlylland: Fuld fart i pedalerne

Bliver hurtigt kaffetørstig i dag, men forsøger forgæves at købe en kop hos de første 3 købmænd på vejen. Efter små 60 km. kommer jeg til en købmand i Bramming. Her skal jeg proviantere vand til den videre tur. Heller ikke her sælger de kaffe, men da jeg står ved kassen og skal betale for mit vand kommer købmanden ud med en kop kaffe til mig. Han havde fået medlidenhed med mig og hentet en kop på kontoret. Det var super dejligt, havde brug for den kop kaffe.