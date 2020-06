Se billedserie På sin tur Danmark rundt er Mogens kommet til Fynshav. Foto: Mogens Mortensen

Mogens er nået til Fynshav: Nu begynder det at nive i baglårerne

Under coronanedlukningen har Mogens Mortensen fra Fredensborg valgt at cykle landet rundt. Undervejs beretter han fra turen

11. etape. Toftlund - Fynshav. 86 km.

Af Mogens Mortensen, Fredensborg

11. etape. Toftlund - Fynshav. 86 km.

Vågnede samtidig med at fuglene begyndte at kvidre. Stod op med en følelse af glæde og taknemmelighed. Glæde over at jeg ikke skulle til at pakke et vådt telt sammen, da det har regnet hele natten og taknemmelighed overfor min søde husværtinde Merete, der lod mig overnatte i gæsteværelset.

På trods af våde veje var mit humør højt da jeg satte mig til rette på cyklen og startede turen mod Fynshav. Humøret falder en smule da jeg efter kort tid begynder at kunne mærke gårsdagens 110 km. da det begynder at nive lidt i baglårene.

Efter 30 km. kommer jeg til Rødekro, som er en lille men super hyggelig by. Her holder jeg min første pause og så er det selvfølgelig kaffetid.

I sadlen igen mod Aabenraa, fuld fart over feltet, benene er blevet varme og fungerer optimalt igen. I hvert fald indtil jeg når en strækning på 8-10 km., som KUN består af bakker. Her skal "den gamle" træde godt i pedalerne og det bliver en sej omgang. Aabenraa besejret og videre mod Sønderborg. Her tager jeg lige en lille afstikker på 1 km. for at se Dybbøl Banke og ved selvsyn konstatere om "Dybbøl Mølle maler helt ad helvede til". Med "et slag" (ha ha) bringer Historiecenter Dybbøl Banke mig tilbage i til 1864.

Tilbage i 2020 og ude på den oprindelige rute mod Fynshav får jeg en let sidevind/medvind som nærmest triller cyklen frem til målet ved Lillebælt Camping. Her holder jeg pause i morgen tirsdag, inden jeg forlader Jylland for denne gang.

