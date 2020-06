Se billedserie Mogens er kommet til det sydfynske øhav. Foto: Mogens Mortensen

Mogens er kommet til Langeland: Redder en lille hund

Mogens Mortensen fra Fredensborg cykler landet rundt. Undervejs beretter han om turen til Uge-Nyt.

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 25. juni 2020 kl. 06:53 Af Mogens Mortensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DANMARK RUNDT 12. etape. Fynshav - Tranekær/Rudkøbing 57 km.

Starter dagen ud med at have god tid til kaffe her på Lillebælt Camping. Har først bestilt færgebillet mod Bøjden kl. 10.00.Synes godt at jeg kunne tillade mig at sove lidt længere i dag, da ruten til Langeland er relativt kort.

Får afregnet med Lejrchefen Jens, som er flink imod mig og støtter op omkring min tur. Kører stille og roligt ned til Fynshav Havn for at vente på færgen. Vil gerne være der i god tid. Da jeg står der og venter på færgen til Bøjden kommer "Ellen" ind fra Ærø og jeg får hilst på besætning fra i går, super hyggeligt.

M/F Fynshav hedder min færge til Bøjden. Alslinjen som det også kaldes sejler fra Fynshav til Bøjden med afgang kl. 10.00. Der går ikke længe før styrmanden henvender sig og tager mig med på broen. Nu kan jeg efterhånden sejle de fleste færger:-)

Puck Maxi-banden I havn og op på cyklen igen, første by jeg rammer er Faaborg som i forbifarten ser utrolig hyggelig ud.

Kører videre og finder en købmand, hvor der skal tankes vand. Her støder jeg på Puck Maxi "banden". som hedder" Puch de Klein". Gæve gutter, som kommer fra forskellige dele af landet. De er startet i Padborg og nu er på vej Fyn rundt. (Har inviteret dem til Fredensborg næste år )

Lille hund på vejen Turen går ud ad hovedvej 44, og da jeg kommer til Aastrup, står der en lille hund midt på vejen og ryster. Får stoppet trafikken og løftet hunden op og væk fra vejen. Henvender mig til et hus, som ved hvor hunden hører hjemme, får afleveret hunden, som hedder Uno til sin ejer og begge er lykkelige. Det må være dagens gode gerning.

Svendborg venter 25 km. forude og der venter også en frokost forude så op på cyklen igen. På vej mod Svendborg blev jeg - for en gangs skyld - kaffetørstig. Gik i Brugsen, desværre ingen kaffe... men Dorthe (brugsuddeleren) var hurtig, "vent lige et øjeblik så sætter jeg en kande over" Tak til Dorthe fra Brugsen i Ollerup.

Turen går videre og Svendborg ligger nu bag mig. Pludselig er jeg på Tåsinge, hvor jeg får lidt næring.

Herfra kører jeg til Langeland og Kassebøllevej i Tranekær, hvor jeg gennem "Brug min baghave" har fundet frem til Micheal og hvor jeg skal overnatte. Michael byder på bad og strøm. 1000 tak for det. Efter at have pakket ud og slået teltet op, kommer jeg til at tænke på midt firserne hvor jeg aftjente værnepligt på Langelands Fortet som en af de sidste. En dejlig tid hvor vi overvågede trafikken igennem de danske farvande.

Jeg regner med at gå tidligt i seng da jeg i morgen skal ud på turens længste rute.