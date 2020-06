Mogens cykler Danmark rundt: Var ved at blive kørt ned af skraldebil

Videre til Hillerød hvor turen gennem Frederiksborg slot fik mig til at tænke på, at jeg som knægt, sammen med mine forældre, kørte i bil igennem slottet når vi skulle i sommerhus, godt det er ændret.

Måtte lige lave et stop og kigge på et lappedykkerpar med unger på ryggen, skønt syn, flotte fugle. Resten af turen mod Hundested gik over stok og sten, heldigvis på cykelsti hele vejen for der køres godt nok til på de danske landeveje!