Mogens cykler Danmark rundt: Så kom regnen

53-årige Mogens Mortensen fra Fredensborg er nået til Vestjylland, hvor han i lørdags havde hviledag

DANMARK RUNDT 9. etape: Ulfborg - Tarm Camping 52 Km.

Af Mogens Mortensen, Fredesborg

22. juni 2020

DANMARK RUNDT 9. etape: Ulfborg - Tarm Camping 52 Km.

Så skal jeg love for at glansen gik af Sankt Gertrud. Regn det meste af natten hvilket betød, at jeg skulle stå og pakke et vådt telt sammen. Øv det er min første "sure morgen".

Men der er kun en vej og det er derudaf - i regnvejr....

Kører gennem området hvor det "landskendte" ulvepar huserer med deres unger. Ser desværre ikke noget til dem. Taler med en af de lokale, der fortæller at ulvene ikke længere er specielt bange for mennesker. Det giver problemer med at få dem jaget væk når de nærmer sig dyrene på markerne.

I Ølstrup stopper jeg for at købe forsyninger i den lokale Brugsen. Jeg efterspørger en kop kaffe og købmanden siger "a sætter lige noget over, så ka do komme igen om lidt". Sådan!

Videre mod Skjern Turen går videre mod Skjern, stadig i lidt småregn og nu på en meget smal cykelsti langs hovedvejen. Har ikke de bedste erfaringer med smalle cykelstier langs hovedveje, men ankommer helskindet til Skjern. Skjern er en hyggelig by, der har alt hvad man ønsker. Taler også her med en lokal, fortæller at jeg cykler Danmark rundt og at jeg skal bo på Skjern Å Camping. Hun anbefaler anbefaler mig at vælge Tarm Camping i stedet da den er bedre.

Klog som jeg er vælger jeg at køre til Skjern Å camping som planlagt. Her møder jeg et skilt på døren hvor der står LUKKET, og pladsen ser ikke så hyggelig ud. Så er det, at denne kloge mand alligevel ender på Tarm Camping.

Her tager ejeren Henrik imod mig og tilbyder mig en hytte til fire personer med lædersofa, spisebord, køkken og terrasse til en MEGET god pris. Jeg takker ja, da det skal regne både i dag og i morgen hvor jeg har hviledag.

I hytten kommer jeg i tørt tøj, får hængt det våde tøj og telt til tørre inden jeg snupper mig en morfar på sofaen. Ser frem til en stille og rolig aften.

Hviledag Lørdag har jeg hviledag med stort tryk på hviledag. Jeg har absolut intet planlagt og tager dagen fuldstændig som den kommer.

Indtil videre har jeg fået nye naboer i hytten ved siden af. De har en hunden Rex med på 9 måneder. Fredag har Rex og hans familie været ude og fiske i Skjern å, og her var Rex blevet bidt i munden af en hugorm. En tur på dyreklinik og en omgang antibiotika har heldigvis allerede hjulpet ham.

Lidt arbejde er det blevet til da jeg har hjulpet lejrchefen med at sætte en stor jurte op. En jurte er et halvkugleformet filttelt som benyttes af nomader på stepperne i Centralasien. Jurter er almindelige i Mongoliet, Vestkina, Kirgisistan, Rusland og Afghanistan. Herefter får jeg vasket en smule tøj. Men jeg må nok indrømme, at det er afslapning, der har stået øverst på listen i dag.

