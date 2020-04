Møllelaug aflyser alle arrangementer

Fredensborg Møllelaug lukker for besøg og aflyser alle arrangementer over sommeren

"Ud fra regeringens melding den 6.april har bestyrelsen besluttet, at vi stiller alle arrangementer hen over sommeren i bero. Det drejer sig om følgende, der enten var aftalt, eller som var under forberedelse," skriver møllelauget der tilføjer:

"Kun i meget begrænset omfang møder et par frivillige op for at servicere møllerne, men der er totalt lukket for besøg."