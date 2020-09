Poul Erik Bodilsen er død mandag den 21. september i Kirkelte. Han blev 73 år. Privatfoto.

Mindeord om æresmedlem Poul Erik Bodilsen

Æresmedlem i Karlebo Idrætsforening Poul Erik Bodilsen er død mandag den 21. september i Kirkelte. Han blev 73 år

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 23. september 2020 kl. 15:01 Af fhv. formand for KIF Per Frost Henriksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MINDEORD Poul Erik Bodilsen var foreningsmenneske langt ind i sjælen og endda med den krølle, at det var altid uselvisk og aldrig for personlig vinding, det var for at styrke fællesskabet. Uanset om det var via hans virke i Forældreforeningen på Karlebo Skole eller i Karlebo Idrætsforening, så gik vi aldrig forgæves til Poul Erik. Han var hjælpsom, ordentlig og vellidt udover det sædvanlige.

Poul Erik var normalt af den stille type, men var der noget der gik imod fællesskabet på en generalforsamling, så blev der talt igennem fra Poul Eriks side og det lyttede vi til. Poul Erik ville foreningen, børn og unge det allerbedste og altid i en ramme af ordentlighed og retfærdighed.

Poul Erik spillede selv fodbold langt op i årene og var med på det legendariske hold i 60'erne, der blev Sjællandsmestre for Karlebo Idrætsforening. Poul Erik nåede mange hverv i sit lange liv i Idrætsforeningen, og han tog sig ikke af om det var som bestyrelsesmedlem eller på det tidlige rengøringshold under sommerfesten, der tog toiletterne. Han gjorde det der var bedst for foreningen.

Vi er mange der har drukket bajere med Poul Erik, hvor vi har vendt stort og småt, som man nu kan i en idrætsforening, der prioriterer tredje halvleg. Der lærte jeg mennesket at kende og kom ind bag den lukkede og stille facade. Karlebo Skole havde ikke været skole i dag, hvis ikke Poul Erik havde holdt sammen på tropperne og skabt et fællesskab og Karlebo Idrætsforening havde i Poul Erik en fast støtte og klippe, der altid hævede klubben over enkeltpersoner.

Vore tanker går til Poul Eriks familie, som han elskede og talte varmt om. Tak for alt. Æret været Poul Erik Bodilsens minde.