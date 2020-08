Mindeord for sognepræst Bjarne Wulff

Bjarne Wulff blev 82 år og efterlader sig hustruen gennem 57 år, Annelise Wulff, tre børn og syv børnebørn. Arkivfoto.

Begravelsen finder sted fredag 7. august klokken 12 fra Grønholt kirke

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 03. august 2020 kl. 12:55 Af Egon Frandsen, formand, Grønholt Kirke

MINDEORD Vi i Grønholt menighedsråd har modtaget beskeden om Kirkens præst gennem 40 år, Bjarne Wulff var sovet stille og roligt ind. Bjarne var indbegrebet at Grønholt borger. Da Bjarne blev præst var en del af lønnen at familien havde ret til at hente daglig mælk,på nabogården, samt de fik årligt en halv gris. Præstelønnen har jo aldrig været overvældende, og i en periode forsøgte Bjarne sig som vinimportør af tyske hvide vine, det gav ham i mange år tilnavnet Pastor Piesporter. Bjarne var en dygtig vinkender, og ofte tog vi en debat omkring vinens verden, det var hyggeligt, og hans viden var stor også om det emne. Derudover var han en meget dygtig og flittig politiker, sad i Byrådet i mange år. Her lærte jeg Bjarne at kende, idet vi begge var medlem af samme udvalg. Bjarne som formand for Teknik og Miljø udvalget. Igennem 12 år arbejde vi tæt sammen, og jeg havde stor respekt for Bjarnes enorme viden og hans altid klare og tydelige afgørelser i de mange sager man behandler som politiker.Jeg har fra rygter lade mig fortælle at mange sager blev vendt og debatteret i Grønholts sidste købmandsforretning, der lå skråt overfor Præstegården. Det er vel derfor at Bjarne savnede sin Købmand Lysskov, da butikken lukkede? Han talte ofte om de mange dejlige stunder derovre.

Der blev drøftet lokale sager, verdens problemer blev vendt, men aldrig sager der var lukkede eller personlige, der satte Bjarne grænsen, og det kendetegner en god politiker og et godt menneske. Jeg oplevede Bjarne til de mange kroballer der var på Asminderød Kro. Når han gik hjem, husker jeg han sagde. Farvel venner, nu har jeg holdt jer ud hele aftenen, nu kan i til gengæld komme i kirke i morgen. Og det gjorde man.

Jeg blev i en periode på 5 år Venstres formand og få gange forsøgte jeg at overtale Bjarne til at stille op som borgmesterkandidat for Venstre, og hver gang fik jeg svaret. Jeg er præst, det er et kald, det andet er KUN et valg. Jeg vil gøre meget for Venstre men ikke som kandidat til borgmester. Bjarne gjorde rigtig meget for Venstre, loyal og trofast. Der var sager hvor bølgerne gik højt, men Bjarne var ofte personen der kom med løsningerne.

Præstegerningen var og forblev Bjarnes liv. Grønholt blev rammen om familien Wulff liv, og her stortrives man. Ofte havde vi møder i Præstegården, altid blev dørene åbnet med en varm modtagelse. Bjarne var humør menneske, og selskabsperson, og kunne sætte gang i løjerne, og holde dampen oppe. Vi rejste en del sammen til udlandet og vi morede os sammen, men når vi var tilbage på "jobbet" så var festen slut, nu skulle der arbejdes.

Det gav mig dyb respekt for personen Bjarne Wulff. Dyb respekt for præsten Bjarne Wulff og dyb respekt for politikeren Bjarne Wulff.

Grønholt menighedsråds tanker går til familien i denne tunge stund.

Ære være hans minde.