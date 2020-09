Mindeord for Kirsten Nielsen

Et 87-årigt langt og aktivt liv blev slukket, da Kirsten Nielsen bukkede under for en relativ hurtigt spredt cancer. Kirsten Nielsen, uddannet sygeplejerske, startede sin sygeplejerske karriere på Esbønderup Sygehus og senere Nødebogård, blev som relativ ung, leder af Birkerød Alderdomshjem.

I den periode fik hun, sammen med overlærer Jens Thomsen fra Bistrup Skole, engageret 13-16 årige skolelever til at starte det der blev til grupper af Pensionisthjælpere under Ungdommens Røde Kors. Ideen var, at unge og ældre både kunne lære af hinanden, men også have glæde af hinanden, og at de unge kunne tilbyde gåture i nærmiljøet, som de ældre kendte.

Ideen har senere spredt sig som begrebet Besøgsvenner, nu dog primært er en aktivitet for voksne. Da Ungdommens Røde Kors startede med at invitere socialt dårligt stillede børn og handicappede børn på ferielejre om sommeren, var Kirsten Nielsen med til fordelingen af pladser på disse lejre, og deltog selv som hjælper og sygeplejerske på lejrene i flere år.