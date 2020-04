Flower on memorial stone close up

Mindeord for Bodil Nielsen

Af Knud-Erik Kock, formand for Humlebæk Pensionistforening

Humlebæk Pensionistforening har med vemod modtaget en meddelelse om, at vort mangeårige medlem Bodil Nielsen er død.

Bodil Nielsen har i mange år været et skattet medlem i Humlebæk Pensionistforening. Hendes store hjælpsomhed var til stor glæde for mange mennesker. Vi var aldrig i tvivl om, hvorvidt Bodil var med os - hendes karakteristiske, hæse stemme var ét af hendes kendetegn.

I de sidste år var Bodils helbred blevet svækket, og det var derfor glædeligt, at hun for få måneder siden blev visiteret til en ældrebolig. Bodil flyttede ind på Oscar Brunsvej, og vi glædede os til, igen at se hende til vore ugentlige arrangementer.