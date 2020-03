Anders Helner blev 73 år. Foto: Peter Dahlerup

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord for Anders Helner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord for Anders Helner

Anders Helner døde 24. marts efter en alvorlig sygdom. Han blev 73 år.

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 30. marts 2020 kl. 07:07 Af Verner Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anders Helner var en karismatisk person og en engageret leder i sit professionelle virke, senest også som pensionist og formand for Grundejerforeningen Fredensborg Søpark.

I erhvervslivet har Anders haft store ledende stillinger, og derfor har det været naturligt for ham at have visioner og søge dem gennemført i foreningslivet, også efter at han var gået på pension.

Sammen med grundejerforeningens bestyrelse igangsatte Anders projektet Den Grønne Vision i et godt samarbejde med relevante myndigheder, landskabsarkitekter, entreprenører samt ikke mindst boligområdets interne skovmandskorps.

Projektets formål var at restaurere Søparkens naturområder, som støder op til Fredensborg Slotshave.

Søparkens fællesområder, som er offentligt tilgængelige, er på mange måder en paradisets have for områdets beboere, og det er her, at Anders i en årrække har været den udfarende kraft med store visioner for havens hovedistandsættelse og vedligeholdelse.

Hans grønne vision er det største vedligeholdelsesprojekt, som nogensinde er blevet udført i Fredensborg Søpark siden områdets udstykning i 1970-erne.

På en sorgfuld dag er det godt at tænke på at det store projekt, som Anders satte i gang sammen med den daværende bestyrelse, er ved at være afsluttet. Projektet er lykkedes til fulde og med et tilfredsstillende resultat, - et værdigt minde om Anders store engagement som iværksætter og øverste leder af arbejdet.

Når Anders så energisk har engageret sig i at gennemføre et projekt sammen med en broget flok pensionister med vidt forskellig baggrund, ville det være underligt hvis der ikke opstod ekstraordinære udfordringer i at lede og fordele arbejdet. Anders ville gerne, at alle kunne leve op til at være lige så engagerede i arbejdet som ham selv.

Han roste meget når noget gik godt, og undlod ikke at bemærke når noget gik mindre godt.

Under alle omstændigheder var hans egenskaber som iværksætter meget værdsat af alle, der kender ham som det festlige, iderige og opmærksomme menneske, hvori der bankede et varmt hjerte.

Hans hustru Ingrid og den nærmeste familie har, som de eneste, stået hans hjerte nærmere end gennemførelsen af Den Grønne Vision. Det er ofte fremgået af hans udtalelser, hvor meget den nære familie har betydet for ham.

Sidste år blev Anders hædret med en udsigtsbænk på Søparkens højeste punkt. Det fine navneskilt af messing vil jævnligt blive pudset, vel vidende at det vil Anders sætte pris på.

Hver gang Søparkens beboere sætter sig på bænken, kan de tænke på Anders, siddende sammen med en flok andre ældre mennesker. Måske et eksotisk sted hvor Anders som midtpunkt fortæller om en af sine nyeste visioner, som han har tænkt sig at gennemføre sammen med de bedste eksperter i en kvalitet, som ikke er lavere end den i Fredensborg Søpark, og det er ikke så ringe endda.

Det er et godt forbilledligt minde at have om Anders, som altid har villet det allerbedste for fællesskabet.

Æret være hans minde.