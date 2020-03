Anders Helner, der her er fotograferet med hospitalsklovnen Stella ved et julearrangement i gågaden i Fredensborg, blev æresmedlem i 2014," skriver Ørving Paludan på vegne af Fredensborg Handels & Håndværkerforening i dette mindeord. Foto: PETER DAHLERUP

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: "Sådan en som Anders Helner, kan man slet ikke undvære" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: "Sådan en som Anders Helner, kan man slet ikke undvære"

Bestyrelsen i Fredensborg Handels & Håndværkerforening udnævnte Anders Helner til æresmedlem i 2014, skriver Ørving Paludan på vegne af Fredensborg Handels & Håndværkerforening i

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 30. marts 2020 kl. 08:00 Af sekretær Ørving Paludan på vegne af Fredensborg Handels & Håndværkerforening Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vores ærede medlem Anders Helner er afgået ved døden tirsdag den. 24. marts.

Anders Helner havde et langt CV her i Fredensborg by.

Vi kan blot nævne dem som vi husker, men der skal nok være flere som vi ikke lige får med her, men vi kan nævne nogle af dem som vi kan komme i tanke om - Anders Helner blev medlem af Fredensborg Handels & Håndværkerforening 1994 og startede i bestyrelsen under formand Holger Veiby. Anders Helner faldt hurtig ind i samarbejdet og ikke mindst i arbejdet for Fredensborg By.

Sammen med Holger Veiby var det Anders Helner der var med til, at skabte den gågade vi har i dag.

Anders Helner kom også ind i erhvervsrådet og blev senere formand.

Og i mange år var Anders Helner også formand for "Fredensborg By Handel" det navn som Anders Helner branded for i medierne -og senere blev Anders Helner

Næstformand i Fredensborg Handels og Håndværkerforening.

Da det nye By Center skulle etableres fik Anders Helner samlet en samarbejdsgruppe til, at koordinerer samspillet mellem By Centeret og den gamle del af byen hvor der blev udarbejdet en "Marsterplan" - så by og center kom til, at hænge bedre sammen.

Bestyrelsen i Fredensborg Handels & Håndværkerforening udnævnte Anders Helner til æresmedlem i 2014 som påskønnelse for trofast medlemskab og i taknemlig erindring om udvist interesse for foreningen og har videreudvikle vores forening til det den er i dag.

Sådan en som Anders Helner, kan man slet ikke undvære i vor midte.

Ære være hans minde.