Mindeord: Charlotte nåede ned til bagerste række i kirken

Her kan nævnes studiekredse, filmklub, regatta på kirkesøen, stående sang i kirken, fornyelse af kirkebladet, plantning af en abildgård i præsteboligens baghave, hvor sognebørnene kunne komme og plukke et æble, samt flagskibet Byens Dag, hvor kirken blev synliggjort på en helt ny måde.

Charlotte havde en utrættelig energi både for at fastholde, men også udvikle kirken. I de sidste år nåede hun at skrive to bøger. Den første "Prædikensamling" indeholder en række af Charlottes egne prædikener og kan med stor fornøjelse læses af alle, mens den anden, som hun netop nåede at færdiggøre, "Eksistentiel homiletik" nok mest henvender sig til præster som inspirationsbog.