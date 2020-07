Nivåborger Mikkel Boel, 51, bliver nye økonomidirektør i KAB. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Mikkel Boel stryger til tops i boligselskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mikkel Boel stryger til tops i boligselskab

Boligselskabet KAB styrker direktionen med den lokale 51-årige som ny økonomidirektør

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 24. juli 2020 kl. 10:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mikkel Boel, 51 år og fra Nivå, tiltræder 1. september i et nyoprettet stilling som økonomidirektør i KAB (Københavns Almindelige Boligselskab)

Han avancerer dermed efter 5½ år som økonomi- og digitaliseringschef i KAB, og i den nye direktørstilling, som KABs bestyrelse i juni besluttede at oprette, skal Mikkel Boel skabe rum til den strategiske udvikling af organisationen og få et endnu skarpere kundefokus.

Som økonomidirektør får 51-årige Mikkel Boel ansvar for økonomi, it og digitalisering, kundeøkonomi, kundesekretariat, Intern service samt en række interne processer.

Afkast på 100 millioner Han har en mangeårig professionel baggrund indenfor driftssikker økonomistyring og strategisk ledelse.

"Det, som jeg synes er supersjovt - og som jeg også er lykkedes med - er at få økonomi, digitalisering, processer i organisationen og det menneskelige aspekt til at spille sammen," forklarer han i en pressemeddelelse.

BLÅ BOG

Mikkel Boel, født: 3. juni 1969 - 51 år

Økonomidirektør i KAB pr. 1. september 2020

Seneste ansættelser: 2015-2020: Økonomichef - og fra januar 2020 økonomi- og digitaliseringschef, KAB

2008-2014: Økonomicenterchef, DTU – Danmarks Tekniske Universitet

2006-2007: Regnskabschef/Administrationschef, DTU – Danmarks Tekniske Universitet

2005-2006: Regnskabschef, Steen & Strøm Danmark A/S

2002-2005: Business Controller, Københavns Energi A/S

Uddannelse: HD (Regnskab & Økonomistyring, CBS Copenhagen), lederuddannelse, (INSEAD - Executive programme – Leading for Results), Lean certificering (Valcon) mv.

Bestyrelsesposter: 2018- : Bestyrelsesmedlem i Forælder Fonden Som økonomichef har Mikkel Boel allerede skabt en mere kundevendt økonomifunktion og stået i spidsen for en tuning af likviditetsstyringen, som har øget afkastet med flere 100 millioner kroner til gavn for kunderne.

Tæt på kunderne Det første møde med den almene branche oplevede Mikkel Boel som ung økonomimedarbejder i det daværende boligselskab AKB, hvor han var ansat fra 1993-95.

"Allerede dengang var jeg fascineret af branchens mange interessenter. Du arbejder uhyre tæt på kunderne, og gode relationer er afgørende for at skabe resultater i jobbet. De gode oplevelser fra dengang fik mig til at søge tilbage igen," oplyser han.

Den øvrige KAB-direktion består af adm. direktør Jens Elmelund, kundedirektør Sanne Kjær og byggedirektør Rolf Andersson.

Tour de Nivå Privat nyder Mikkel Boel, når der er tid til en aftentur på raceren i lokalområdet omkring Nivå, hvor han bor. En distance på 42 km er passende og tilbagelægges på cirka en time og 15 minutter.

"Så snart jeg sætter mig på en cykel, tror jeg, at jeg er med i Tour de France. Det er helt klart en passion. Samtidig er det også et frirum, hvor jeg kan reflektere over dagen, mens asfalten glider forbi under mig," siger han med et smil.

Lidt mere afslappende går det for sig, når han med familien pakker bilen og sætter kurs mod sommerhuset i det sydsvenske for at koble af.