Masseslagsmål i Kokkedal: To grupper tørnede sammen

To grupper på i alt 30 personer kom torsdag aften omkring klokken 20.00 i klammeri med hinanden på Holmegårdsvej i Kokkedal.

Da politiet ankom til stedet, løb flere af personerne væk. Politiet blev i området i et stykke tid for at genskabe ro og tryghed.