Maskinvirksomhed styrer udenom coronakrisen

Selvom krisen kradser og konkurrencen fra nettet er hård, så har Fredensborg Skov og Have fået succes med lokal service

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 04. september 2020 kl. 13:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom krisen har kradset mange steder, så gælder det ikke hos Fredensborg Skov og Have. For selvom virksomheden, der er specialister i alverdens maskiner til haven, ikke direkte har mærket økonomisk fremgang, så har firmaet har klaret sig fint under coronakrisen. Det oplyser Indehaver og direktør Henrik Brunholm.

"Vi er ikke gået 300 procent frem, ligesom nogle af tømrerhandlerne, men vi har klaret os fint og vi har ansat et par ekstra mand," siger han og tilføjer:

"Vi er dog også hjulpet på vej af, at der er en forhandler i Hillerød, der har lukket sin forretning," siger han.

Derimod mærker virksomheden hård konkurrence fra internettet, fortæller Henrik Brunholm.

Hård konkurrence fra nettet "Vi mærker det på den måde, at vi har oplevet at folk er kommet til os og sagt, at den maskine som hos os koster 2000 kr. har de set på nettet til 1400 kr. Og så spørger de om vi vil sælge den til samme pris. Det siger vi nej til, for vi betaler høje omkostninger for at drive en butik i Fredensborg," siger han og fortsætter:

"Og så siger vi, at vi kan sælge maskinen for 1650 kr. som er den rigtige pris, og så kan vi tilgengæld tilbyde at man kan få serviceret sin maskine fredag eftermiddag og aften og lørdag formiddag. Og det er der faktisk mange der vælger," siger han.

Lørdag kan Fredensborg Skov og Have fejre 10 års jubilæum og selvom konkurrencen fra nettet er hård, så mener Henrik Brunholm, dog også, at der er basis for at drive forretning i Fredensborg om ti år.

"Vi kan ikke konkurrere imod virksomheder der har et lager i Udkantsdanmark eller Kalundborg og som sælger tingene for billigt på nettet," siger han og tilføjer:

"Men vi har tilpasset os markedet på den måde, at vi satser på at give kunderne en god service og har et værksted, hvor man vi kan servicere maskinerne. Og så har vi åbent, når folk har brug for os, lørdag og søndag i hele sommerperioden," siger Henrik Brunholm.