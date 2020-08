Armaghan Mohammadi og hendes familie ledte drømte om en bolig der lå for enden af stille villavej. Men efter fodboldbanen ved siden er blevet omdannet til en byggeplads er boligdrømmen blevet til et mareridt. Foto: Peter Mailand

Mareridt på Rugvænget: "Vi er blevet naboer til en byggeplads"

En familie i Kokkedal har fået smadret deres liv, efter de er flyttet ind i drømmeboligen på Rugvænget. For familien kan de næste fire år

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 26. august 2020 kl. 06:33 Af Peter Mailand

RUGVÆNGET "Det er psykisk terror. " Sådan beskriver Armaghan Mohammadi, hvordan det er at være nabo til en byggeplads.

For blot 10 måneder siden flyttede hun, sammen med sin mand og hendes datter, ind i boligen der ligger for enden af den stille villavej Rugvænget i Kokkedal. I dag er drømmen om et stille liv for enden af villavejen knust, for familien er blevet naboer til byggepladsen på fodboldbanen ved Kokkedal skole. Og med først ombygningen af Kokkedal Skole og siden opførelse af Gymnastikkens Hus kan familien se frem til at være naboer til byggepladsen de næste fire år.

"Det er et mareridt. Huset her ligger alt, alt for tæt på. Vi er blevet naboer til en byggeplads," siger hun.

Høje brag og ujævn støj Da Lokalavisen Uge-Nyt er på besøg er der højlydt larm fra byggepladsen, hvor gravemaskinerne er i fuld gang. Støjen, der går igennem huset er ujævn med skiftevis høje brag og dyb rumlen.

"Lige inden du kom larmede det så højt, at man kunne mærke det i gulvet, der rystede," fortæller hun.

Armaghan Mohammadi frygter også, at der kommer sætningsskader på huset på grund af de mange rystelser.

"Vores forsikringsselskab dækker ikke de skader på huset, der kommer som følge af det her," siger hun.

Ifølge Armaghan Mohammadi går arbejdet på byggepladsen i gang ved 7-tiden om morgenen og stopper igen ved 18-tiden om aftenen.

"Enkelte gange er de startet tidligere og en enkelt gang arbejdede de også i en weekend," siger hun og tilføjer: "Det er værst for min datter, for hun har virkelig brug for ro," siger hun.

Ingen kontrol Inden byggeriet gik igang var der meget debat om tung trafik med store lastbiler, der ville køre igennem den lille villavej. Derfor blev der indført hastighedsgrænse på 20 km/t, og Fredensborg Kommune har siden sat to skiltevogne op på vejen.

Men det hjælper ikke, fortæller Armaghan Mohammadi.

"Der er ingen kontrol, så der ingen der overholder fartgrænsen. Det værste er håndværkerbilerne. For de overholder det slet ikke," siger hun.

"Hvad gør man, når man er træt og kommer hjem fra arbejde - og så skal høre på den larm?", spørger hun og tilføjer:

"Jeg synes, at borgmesteren skulle prøve, at bo her i en uge. Så kan han mærke, hvordan det er," siger hun.

'Vi er blevet snydt' Armaghan Mohammadi mener, at familien er blevet bondefanget.

"Da vi købte huset stod der jo intet om, at der var planer om, at man ville lave en byggeplads her om og at vi ville blive naboer, men de har jo vidst det længe," siger hun og tilføjer:

"Vi er blevet snydt. Jeg er helt magtesløs," siger hun.

Det var først da formanden for grundejerforeningen Hossein Armandi, i juni fik en henvendelse fra en byggeleder, der blot ville informere om at arbejdet snart gik i gang, at beboerner på vejen blev opmærksomme på sagen.

"Det er er kommet fuldstændig bag op os - som lyn fra en klar himmel," siger hun.

Kan ikke komme væk Men selv om familien gerne vil flytte væk igen, så er det umuligt. For i dag er huset usælgeligt, mener Armaghan Mohammadi

"Hvem vil købe et hus, der ligger så tæt på en byggeplads? Nu kan man jo høre larmen derfra. Jeg ville aldrig have købt huset, hvis vi havde vidst det her," siger hun og anslår, at boligens værdi er faldet med 50 procent.

"Vi kan måske sælge huset for to millioner," siger hun.