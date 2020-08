Mørket sænker sig over Louisiana, der nu søger om at blive fritaget for at betale grundskyld på et samlet beløb på 1.4 mio. kr. Foto: Finn Broendum

Lousiana får et underskud på 18 mio. kr. på grund af coronakrisen

På grund af coronakrisen forventer Louisiana et underskud på 18 mio. kr. Derfor søger museet om at blive fri for at betale 1.4 mio. kr. i grundskyld

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 19. august 2020

Coronakrisen har ramt Louisiana hårdt. Museet i Humlebæk forventer et samlet underskud på 18 millioner kroner. For siden museet blev tvangslukket den 12. marts gik der 71 dage inden museet kunne åbne igen og efterfølgende har de manglende turister gjort ondt på økonomien.

Derfor søger museet i Humlebæk nu om lov til at undlade at betale grundskyld i to år for et beløb der samlet udgør 1.400.000 kr. til Fredensborg Kommune.

Det fremgår af en ansøgning Louisiana har sendt til Fredensborg Kommune. I ansøgningen skriver økonomidirektør Carsten Skjødt:

Har søgt hjælpepakker "Hvad hele 2020 angår, har vi et opdateret estimat, der stipulerer et samlet underskud for året på omkring 18 mio. kr. - til trods for at vi har ansøgt og fået hjælp via de forskellige statslige hjælpepakker. Hvad vi gør ved det forventede underskud for året ved vi ikke i skrivende stund - bortset fra, at vi fortsat afsøger muligheder og ansøger om al den hjælp vi kan få," skriver han og fortsætter:

"Set i lyset af den nuværende situation er det et ønske og håb og hjælp fra Fredensborg kommune i form af fritagelse for grundskyld i 2020 og 2021 på Louisiana, " skriver økonomidirektør Carsten Skjødt, i en ansøgning til Fredensborg Kommune.

Har tidligere søgt om støtte Det er dog ikke første gang at Louisiana søger om økonomisk hjælp fra Fredensborg Kommune. For inden sommerferien den 29. juni behandlede Byrådet en ansøgning om støtte til driften fra Louisiana på 5 millioner kroner, som skulle dække nedlukningen og de manglende billetindtægter.

Men den ansøgning blev også afvist af Byrådet.

Nu prøver Louisiana så igen.

Men inden sagen skal behandles på et møde i Økonomiudvalget på mandag, lægger forvaltningen op til endnu et afslag.

"Hvis Louisiana fritages for at betale grundskyld, så vil andre museer også må kunne forvente at blive fritaget for at betale grundskyld med mindre der sagligt kan argumenteres for, at særlige forhold ligger til grund for at fritage Louisiana," skriver forvaltningen i et notat til Økonomiudvalget.