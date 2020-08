Louisiana vil besøge skoler

På grund af corona søsætter Louisiana nu et nyt projekt der giver skolerne mulighed for at få besøg af museet i Humlebæk - helt gratis

Når eleverne ikke kan komme på Louisiana på grund af coronapandemien, så må Louisiana rykke ud til eleverne. Det er tankegangen bag et nyt projekt, hvor museet i Humlebæk tilbyder at besøge skolerne for at sætte kunst og den kunstneriske proces på skoleskemaet.

Med projektet, der bærer titlen 'Skab det nye sammen', tager Louisiana ud på skolerne for at imødekomme den Covid-19 skabte situation, som gør det svært for skolerne at komme til Louisiana. Men projektet kommer også de skoler på Sjælland til gode, der er geografisk afskåret fra at besøge Louisiana af transportmæssige årsager, fremgår det af en pressemeddelelse.