Louisiana udvider åbningstiden med 60 procent

Når museet får lov til at åbne igen er er åbent til klokken 23 seks dage om ugen, for antallet af åbne timer stiger til 93 om ugen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 15. maj 2020 kl. 08:51

GENÅBNING Mandag bliver ikke længere en lukkedag, for der bliver skruet markant op for åbningstiderne, når Louisiana får lov till at åbne igen.

Senest 8. juni øges antallet af ugentlige åbningstimer med 60 procent - fra 58 til 93 timer fordelt på alle ugens syv dage. Det oplyser Louisiana i en pressemeddelelse.

Museet genåbner seneste mandag 8. juni klokken 09.00 og de nye åbningstider ser således ud:

- Mandag - Lørdag: 09.00 til 23.00

- Søndag: 09:00 til 18:00

Det sker for at skabe rum for mange gæster i en ny tid, hvor det maksimale antal gæster på samme tid vil være begrænset, fortæller Louisianas direktør Poul Erik Tøjner.

"Louisiana fortsætter med at præsentere stor og navnlig international kunst både indenfor i vores fire udstillingsfløje og udenfor i Skulpturparken og Søhaven. Men vi er havnet i en forandret virkelighed, hvilken er årsagen til, at antallet af åbningstimer øges så drastisk. Louisiana er et populært museum, hvor gæsterne altid har stået i centrum, og det er afgørende for vores økonomi at få dem tilbage. Vi kan ikke udvide museet, men vi kan udvide det tidsrum, hvori gæsterne kan besøge det", siger han i en pressemeddelelse.

Sommerprogram udenfor udvides Derudover arbejder museet også på at udvide sommerprogrammet under åben himmel, fortæller Poul Erik Tøjner.

"Der er mange steder at gå på opdagelse udenfor på Louisiana. Skulpturparken er centralt placeret og ganske velkendt. Men mange har fx Søhaven og stierne på skrænterne til gode. Nu vi gør dem endnu mere attraktive at udforske", siger han.

Det er endnu for tidligt at afsløre de nye udendørs tiltag.

"Vi er nødt at være lidt nærmere målet, før vi er klar til det", tilføjer Poul Erik Tøjner.

Udendørsarealerne med publikumsadgang på Louisiana udgør mere end 20.000 m2.

På Louisiana og landets øvrige museer afventer de endnu specifikke retningslinjer for, hvordan genåbningen rent praktisk kan gennemføres. Når de ligger fast og er meldt ud, vil museet informere om billetsalg, besøg mv. Poul Erik Tøjner opfordrer alle til at holde sig orienteret på hjemmesiden og på de sociale medier forud for et besøg.